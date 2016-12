De kracht van de eenling

Foto Marcel Rob Nanja Pol.

HOORN - Trots!? Het is bijna vloeken in de kerk als je Nanja Pol vraagt of ze trots is om al 25 jaar - ,,Precies mijn halve leven” - het gezicht te zijn van restaurant Zuid. ,,’Jeetje, wat knap’, zeggen mensen dan. Maar ik ervaar dat helemaal niet zo. En waarom? Omdat ik nooit een move heb gemaakt, heb ik altijd op deze plek gezeten.”

Door Nanska van de Laar - 31-12-2016, 7:55 (Update 31-12-2016, 7:55)

Deze plek is voor Nanja Pol - ’een West-Friese pinda’ - het Visserseiland in Hoorn. Een plek...