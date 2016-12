Driebankoor bakt en bakt en bakt...

VENHUIZEN - Grote kans dat er zaterdagochtend een ’vergeten’ jubileum is bij de bakploeg van het Driebankoor. Want er wordt al bijna zestig jaar voor de clubkas gebakken.

Door Martin Menger - 30-12-2016, 15:39 (Update 30-12-2016, 15:39)

Volgens Peter Ruiter, een van de zangers van het eerste uur, is het van meet af aan een dankbare methode gebleken om de clubkas te spekken. ,,Volgens mij doen we dit nu al zestig jaar lang”, weet hij. ,,In het begin was het altijd een hele zoektocht naar een geschikte plek. Omdat niemand die walm in huis wilde hebben.”

Lange tijd had het Driebankoor de perfecte oplossing: een slooppand. ,,Want daar kon het geen last.” In dat geval brachten Ruiter, Theo Bleeker en Jan Dekker met de tractor de oliebollenbakspullen naar het sloophuis. Tegenwoordig is er aan de Hemmerbuurt een zeer geschikte schuur gevonden. Zaterdagochtend half vijf gaat het vuur aan onder het vet en wordt het deeg vakkundig gedompeld.

Het Driebankoor brengt jaarlijks duizenden oliebollen aan de man. Zaterdag gebeurt dat vanuit een eigen kraam aan het Twijver. Dat is ook de plek waar Venhuizers hun lekkere ’bestellingen’ kunnen halen.