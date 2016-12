Jacht op boeven en schilderijen

Foto Henk de Weerd Harrie Sijm, voor een van de terugehaalde schilderijen: ,,Ik bleef erin geloven dat we deze zaak ooit wel zouden kunnen oplossen.” Bekijk Fotoserie

HOORN - Lange tijd moesten ze de kaken stijf op elkaar houden. Het was al weer meer dan 10 jaar geleden toen het museum aan de Roode Steen zeer ongewenst internationaal nieuws werd. Al die jaren lagen de doeken ergens in de Oekraïne, bij criminelen. Over roofkunst als een verdienmodel.

Door Martin Mengerm.menger@hollandmediacombinatie.nl - 31-12-2016, 8:15 (Update 31-12-2016, 8:15)

Sijm is tegenwoordig operationeel expert tactische opsporing bij de politie eenheid Noord-Holland. Hij werkte tien jaar terug bij de recherche in West-Friesland. „Ik was al heel snel aanwezig in het Westfries Museum”,...