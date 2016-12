Kinderkledingbank Hoorn en scouting op straat

ZWAAG - De toekomst van de Kinderkledingbank Hoorn en scoutingvereniging Discovery is onzeker. Beide moeten het jeugdgebouw Honky Tonk in Zwaag voor 1 mei verlaten, maar hebben nog geen enkel zicht op nieuw onderdak. Kinderdagverblijf ’t Herdertje gaat de ruimten voor een hogere huurprijs gebruiken.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 30-12-2016, 22:06 (Update 30-12-2016, 22:06)

Dankzij bemiddeling van de gemeente Hoorn mochten de kledingbank en de scouts vanaf 1 mei 2015 tegen een gereduceerde huurprijs van vijfduizend euro per jaar ruimten huren in Honky Tonk. „De afspraak met de gemeente was dat...