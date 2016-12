Hennepkwekerij ontmanteld in Zwaag

ZWAAG - In een bedrijfspand aan De Oude Veiling in Zwaag is donderdagmiddag een hennepkwekerij ontmanteld. Een 27-jarige Zaandammer en 39-jarige Amsterdammer werden aangehouden.

Door Internetredactie - 30-12-2016, 12:35 (Update 30-12-2016, 12:38)

De politie had een tip gekregen dat er verdachte personen kwamen bij het pand. Toen de politie ging kijken, reed net een personenauto bij het bedrijfspand weg.

De auto werd aan de kant gezet. Er lagen plastic zakken met hennepafval en gedroogde hennep in de auto.

In het bedrijfspand werd een in werking zijnde hennepkwekerij gevonden. Bijna achthonderd planten in kweektenten werden in vier ruimtes in het pand gevonden. Ook bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

De politie nam de hennep, de apparatuur uit de kwekerij en de auto van de verdachten in beslag. De mannen zitten vast.