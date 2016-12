De Thuishaaldertjes gaan naar schouwburg Het Park in Hoorn

ENKHUIZEN - ’Een groter podium waardig’ luidde de conclusie na de première van het theaterspektakel ’De Thuishaaldertjes’ in Enkhuizen. En dat komt er: Het stuk staat in mei in schouwburg Het Park in Hoorn opnieuw op de planken.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 29-12-2016, 17:41 (Update 29-12-2016, 17:41)

’De Thuishaaldertjes’ vertelt het verhaal over het schip de Anjo, dat in maart 1945 met 98 uitgemergelde Amsterdamse kinderen aan boord naar Lemmer vaart, maar in de mist strandt in Enkhuizen.

Indruk

Het stuk, een samenwerking tussen theaterschool De Cast, Toneelgroep Drommedaris en TIF Creative Concepts,...