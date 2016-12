4000 West-Friese Holybollen voor trouwe mantelzorgers

Ada (l) en Wil met in hun midden mantelzorgster Adriana de Jong.

ENKHUIZEN - ’Welke Holy Hulp verdient volgens u net dat beetje extra?’ Die vraag stelden Ada Thijs en Wil Voogt gistermiddag in een kil winkelcentrum Koperwiekplein.

Door Tanja Koopen - 29-12-2016, 17:36 (Update 29-12-2016, 17:36)

Niet iedereen had of nam de tijd, maar menigeen liet zich de aangeboden oliebollen met graagte smaken. In totaal 4000 heeft Omring er afgelopen week in West-Friesland uitgedeeld onder het motto ’een Holybol voor iedereen die iemand geholpen heeft’.

In Hoorn, Wervershoof, Stede Broec, Drechterland en dus gisteren in Enkhuizen. Om stil te staan bij diegenen die...