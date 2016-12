IJverig bouwen aan wonderstad van Lego

Foto Henk de Weerd Rosalie Lansink (tweede van rechts) en Lois Sunnotel (rechts) hebben twee dagen aan hun fort gewerkt.

WIJDENES - Het geritsel van duizenden legostenen is opvallend genoeg het geluid dat overheerst in een zaal vol kleine kinderen. In dorpshuis De Wiekslag vindt de dertiende editie van een speciale bouwweek met Lego plaats en dus zitten tientallen kinderen ijverig aan hun project te werken.

Door Robbert Daalder - 29-12-2016, 14:07 (Update 29-12-2016, 14:07)

,,Wij bouwen een kasteel”, zegt Sietse Out (7), terwijl hij samen met zijn vriend Milan Konijn (6) naar geschikte stenen zoekt. ,,Daarnaast staat een machine en we gaan ook nog een paar huizen maken. Waar die...