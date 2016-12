Bezoekersrecord Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

HOORN - De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en de aansluitende bootdienst tussen Medemblik en Enkhuizen hebben dit jaar ruim 155.000 reizigers vervoerd. Hiermee is het vorige bezoekersrecord van 2014 met ruim 10.000 reizigers verbroken.

Door Van onze verslaggever - 29-12-2016, 13:52 (Update 29-12-2016, 13:52)

„Het voltooien van het sfeervolle replicastation in Hoorn in 2016 heeft hier sterk aan bijgedragen”, zegt directeur René van den Broeke van de Museumstoomtram. „Diverse evenementen rond 40 jaar Historische Driehoek, waarbij in september voor het eerst in vele jaren stoomtreinen naar Enkhuizen reden, wekten ook extra belangstelling.”

Komende zomer houdt...