Mannen aan de haal met gestolen stofzuigers in Bovenkarspel

PR-foto

BOVENKARSPEL - Mannen die midden in de nacht met een groot aantal stofzuigers aan het slepen zijn, trekken de aandacht. Het tafereel bleek inderdaad niet in de haak, want de apparaten waren gestolen uit een winkel aan De Tuin in Bovenkarspel.

Door internetredactie - 29-12-2016, 10:56 (Update 29-12-2016, 10:56)

Een oplettende voorbijganger zag het tweetal met de stofzuigers zeulen op Het Erf. De stofzuigerdieven lieten hun buit direct vallen toen ze de getuige opmerkten. Die belde de politie en de mannen gingen ervandoor op de scooter.

Ondanks een zoekactie, zijn de verdachten niet meer gevonden.

Agenten hebben de stofzuigers, onder meer ’Hetty en Henry’s’, teruggebracht naar de winkel waaruit ze afkomstig waren. Eén apparaat is nog altijd zoek. De eigenaar van de winkel zal aangifte doen van inbraak en diefstal.