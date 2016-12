Medewerkers Noppes Zwaag aan vuurzee ontsnapt

Foto: WFV Media Bestelbus van Noppes uit Zwaag vol met vlammen en rook op de Strip

ZWAAG - Twee medewerkers van kringloopwinkel Noppes uit Zwaag zijn woensdagochtend aan een vlammenzee ontsnapt. De chauffeur en bijrijder reden op De Strip, hoek Dijkgraaf, in een bestelbus, roken iets onderweg en zagen opeens het vuur onder de passagiersstoel vandaan komen.

Door Kelly Kwakman - 29-12-2016, 8:52 (Update 29-12-2016, 8:56)

„Ze zijn snel uitgestapt en hebben gelijk 112 gebeld. Gelukkig is er niemand gewond geraakt”, zegt Peter Dreczko van facilitaire zaken bij Noppes. „De medewerkers waren onderweg om iets op te halen toen het gebeurde. De oorzaak is tot op heden onbekend en wordt onderzocht.” De brandweer was snel ter plaatse, maar de bus was niet meer te redden. „Er is gelijk vervangend vervoer geregeld. Alles is weer opgepakt, wel met enige vertraging.’’

,,De twee mannen zijn ontzettend geschrokken. De bedrijfsleider van het filiaal in Zwaag heeft hen opgevangen en ze zijn tot rust gekomen op de vestiging. Later zijn zij weer aan het werk gegaan. Wel rustig aan. De bedrijfsleider heeft ook omwonenden bezocht. Die mensen waren ook geschrokken.” „De woning waar de auto vlakbij tot stilstand kwam, heeft rook- en roetschade”, zegt Berry Bruinenberg van veiligheidsregio Noord-Holland Noord. „Noppes onderneemt actie voor de schade via de verzekering”, zegt Dreczko.

„De auto’s worden geleased dus hij was vrij nieuw. De verzekering van de leasemaatschappij handelt dit verder af. We willen wel de oorzaak weten van de brand. Dit kan ook zomaar gebeuren bij de andere auto’s.”