Enkhuizer evenementen behoren tot leukste uitjes Noord-Holland

De reus in het park.

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland in Enkhuizen staan in de top tien van leukste uitjes van Noord-Holland 2017. Ook de Museumstoomtram is genomineerd.

Door Tanja Koopen - 28-12-2016, 23:48 (Update 28-12-2016, 23:48)

Tien uitjes zijn in de race voor de zevende editie van de titel ’Leukste uitje’ van de ANWB. De leden brachten in totaal 50.000 stemmen uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel voor de landelijke als provinciale verkiezing. De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 10 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht.

