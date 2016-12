Zesde Fashion Outlet Enkhuizen kleedt heel West-Friesland

ENKHUIZEN - De naam is nog steeds Fashion Outlet Enkhuizen, maar het evenement dat zondag 8 januari voor de zesde keer in de Westerkerk in Enkhuizen wordt gehouden, ontstijgt volgens Michiel Beemster inmiddels deze stad.

Door Tanja Koopen - 28-12-2016, 23:46 (Update 28-12-2016, 23:46)

Twee studenten bedachten als afstudeerproject zes jaar terug de Fashion Outlet Enkhuizen aan het begin van het nieuwe jaar. Toen nog met voornamelijk Enkhuizer winkels. Na drie evenementen werd de organisatie de heren te veel. Tegenwoordig ligt dat in handen van Fletcha Eventures en komen steeds meer deelnemers én bezoekers uit de hele regio.

Fletcha huurt de kerk en zorgt voor de rekken, de paskamers en de tafels om spullen op te verkopen. De deelnemende bedrijven kijken hun uitverkoopartikelen en stock na en komen traditioneel met stuntprijzen. Nieuwe collecties worden namelijk op de fashion outlet niet verkocht.

Kleine winkeltjes

Beemster: ,,Het zijn eigenlijk dertig kleine winkeltjes op één locatie. Bedrijven als Rheinos en Dirk de Wit, maar ook een nieuwe vintage winkel uit Enkhuizen en een bijzonder winkeltje in Rock & Rollkleding. Winkels in grote maten doen mee, bedrijven in herenmode, Boucher Sport uit Hoorn, maar ook winkels uit Grootebroek of Venhuizen, zelfs uit Medemblik en Avenhorn.’’

Beemster verwacht rond de zesduizend bezoekers. ,,Je zou denken dat het geld op is, zo net na de feestdagen, maar dat valt altijd erg mee. De bezoekers staan om tien uur al in rijen te dringen voor de ingang, zo is onze ervaring, en dan slaan ze flink hun slag.’’

Facebook

Mensen die geen zin hebben om in een lange rij te staan kunnen op Facebook deelnemen aan acties. Hierdoor maken ze kans om een kwartier eerder naar binnen te mogen en de koopjes uit de berg kleding te vissen. De animo daarvoor is groot, ervaart Beemster.

,,We hebben ieder jaar meer bezoekers, daar streven we ook naar door de outlet steeds aantrekkelijker te maken. Maar wie het eerst komt, het eerst maalt.’’

De zesde Fashion Outlet Enkhuizen wordt op 8 januari van tien tot vijf uur in de Westerkerk gehouden.