100% Sociaal-prijs SP voor Jeugdbelangen Enkhuizen

Foto Theo Groot Marga van der Sloot, Wies Wijchers en Sandra Mullens nemen de 100% Sociaal Prijs in ontvangst van Marcel Olierook.

ENKHUIZEN - Jeugdbelangen Enkhuizen heeft de eerste 100 % Sociaal Prijs van de SP-Westfriesland-Oost gekregen. De bijna zeventigjarige stichting ontving van wethouder Marcel Olierook tijdens de eindejaarsborrel een beeldje. De twee andere genomineerde organisaties waren de Buurtbus WASE en Helpende Handen, die kregen een oorkonde.

Door Theo Groot - 28-12-2016, 22:00 (Update 28-12-2016, 22:01)

Buurtbus WASE en Helpende Handen andere genomineerden

De Socialistische Partij vindt vrijwilligerswerk van onschatbare waarde en de vrijwilligers ’het cement van de samenleving’. Vandaar de prijs voor een persoon of organisatie die zich uiterst verdienstelijk heeft gemaakt door medeburgers bij te staan in welke vorm dan ook.

Jeugdbelangen werd door de juryleden Christian Iles, Kees van Spronsen en Marcel Olierook gekozen. De club biedt met veel vrijwilligers de jeugd van 6 tot 16 jaar activiteiten aan in allerlei creatieve clubs en was met andere organisaties betrokken bij het bevrijdingsfeest in het Wilhelminaplantsoen. „Fantastisch dat zo’n krasse 70-jarige nog zoveel vernieuwing op haar naam kan schrijven”, aldus de juryvoorzitter.

Bedreigd

De vrijwilligers voelen zich momenteel overigens bedreigd door Welwonen, dat de club zou willen inlijven. „Dan stop ik er mee en ik ben niet de enige”, moet coördinator Marga van der Sloot van het hart. Ze nam samen met voorzitter Sandra Mullens en vrijwilligster Wies Wijchers de prijs in ontvangst. Olierook verzekerde ze dat overname zeker niet de bedoeling is.

De Buurtbus WASE (Wervershoof, Andijk, Stede Broec, Enkhuizen) werd geroemd om de bergen werk die in korte tijd zijn verzet om de busdienst uit te laten groeien tot vijftig vrijwilligers en drie busjes, waarmee nu per jaar 25.000 passagiers worden vervoerd. De buurtbus is overigens de enige genomineerde die ook buiten de grenzen van Enkhuizen in oostelijk Westfriesland opereert.

Helpende Handen is al ruim 25 jaar een begrip voor kwetsbare burgers die er kleinschalige hulp kunnen vinden als een klusje, boodschappen doen of oppas ter ontlasting van een mantelzorger.