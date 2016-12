‘Is ons leven 360.000 euro per jaar waard?’

Andrea Stiene (51 uit Medemblik) loopt moeilijk. Haar rechterarm is helemaal verlamd. Twee keer achter elkaar liep ze een herseninfarct op door de zeldzame bloedziekte PNH. Ze is ongewild kinderloos, omdat zwanger worden met een PNH-diagnose gevaarlijk is. Met haar werk als boekhoudster bij de bibliotheek in Alkmaar moest ze op haar 30e stoppen, door de hevige vermoeidheid die de ziekte veroorzaakt.

Door Connie Vertegaal - 28-12-2016, 16:11 (Update 28-12-2016, 16:11)

Joris Kesseler (48 uit Haarlem) lijdt ook aan PNH, maar hij is veel beter af. Hij werkt als operationeel manager,...