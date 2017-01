Veld tjokvol zonnepanelen in Wervershoof

Foto aangeleverd Vanuit de lucht. In het veld staan ruim 3800 zonnepanelen. Bekijk Fotoserie

WERVERSHOOF - Is dit Star Wars? Lopende in de zonneweide van Haakman Flowerbulbs lijkt het alsof we in de toekomst zijn beland. Maar de ruim 3800 zonnepanelen liggen er echt. Een unieke investering waarmee het Wervershover bloembollenbedrijf zelf zo’n zestig procent van de benodigde energie op gaat wekken.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 9:12 (Update 3-1-2017, 9:17)

Er hangt een dichte mist boven Wervershoof. Dit weer geeft de zonneweide bij Haakman Flowerbulbs een mysterieuze uitstraling, maar is eigenlijk waardeloos. Zon moeten we hebben! Gelukkig verbruikt Haakman de meeste energie in de...