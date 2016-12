Guy van Schelven dakloos na weghalen bootje uit haven Hoorn

Foto Erwin Taman Guy’s bootje hangt in de takels boven de Oude Doelenkade.

HOORN - Guy van Schelven (49) moet het toegeven: een pronkstuk voor de Hoornse haven was zijn bootje niet. Maar dat de gemeente het scheepje gisterochtend uit het water takelde, betekent dat hij nu dakloos is. ,,Dit is inhumaan.’’

Door Connie Vertegaal - 28-12-2016, 16:03 (Update 28-12-2016, 16:30)

Guy woonde anderhalf jaar op het naamloze kruisertje aan het Baetland. Gisterochtend werd hij gewekt door de mannen die het bootje uit het water kwamen halen. Guy wist dat hem dit boven het hoofd hing, maar hij zat klem. ,,Ik wilde buitengaats voor...