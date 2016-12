Beschonken Waarlander (37) botst op lantaarnpaal in Zwaagdijk-Oost en vlucht

ZWAAGDIJK-OOST - Een 37-jarige man uit Waarland is dinsdag in Zwaagdijk-Oost aangehouden wegens het verlaten van de plaats van een verkeersongeval. Hij was op de Zwaagdijk in het dorp op een lantaarnpaal gereden, stapte vervolgens uit en liep weg.

Door Internetredactie - 28-12-2016, 12:59 (Update 28-12-2016, 13:01)

Het incident gebeurde rond 22.50 uur.

In de auto lagen zowel lege als volle bierblikken. Een blikje was open getrokken, maar nog niet helemaal leeggedronken. Bij controle van het kenteken bleek de bestuurder een man te zijn die al eerder met drank op betrapt was.

De politie trof de man even verderop aan. Hij bleek inderdaad alcohol te hebben gedonken. Uit een ademanalyse bleek dat hij ruim vier keer te veel gedronken had.

Hij kreeg een proces-verbaal en moest zijn rijbewijs inleveren.