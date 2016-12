Stichting Kerstactie in Opmeer geeft kerstpakket aan recordaantal gezinnen in regio

OPMEER - De Stichting Kerstactie Westfriesland in Opmeer heeft voor de afgelopen kerstdagen 300 gezinnen in deze regio een kerstpakket gegeven. Dat is een recordaantal.

Door Cees Beemster - 27-12-2016, 22:00 (Update 27-12-2016, 22:00)

Totaal kwamen de pakketten 1133 West-Friezen ten goede, onder wie 709 kinderen.

Het was de zesde keer dat de Stichting Kerstactie Westfriesland gezinnen die tegen of onder de armoedegrens leven, een goed gevuld kerstpakket aanbood. ,,We zijn blij dat we een recordaantal gezinnen blij konden maken met een pakket’’, zegt het bestuur. ,,De actie is vooral gericht op de kinderen, die buiten hun schuld om in een financiële noodsituatie terecht zijn gekomen. Daarom is bij inschrijving een voorwaarde, dat er minimaal één kind onder de 14 jaar thuis moet wonen. Ook wordt ieder gezin financieel gescreend.’’

Naast het zevenkoppige bestuur zijn er ruim 50 enthousiaste vrijwilligers betrokken bij de actie. Zij verspreiden flyers, zamelen producten in, helpen met inzamelen en sorteren van de producten, pakken de kerstpakketten in en brengen deze uiteindelijk ook rond.

Voor de pakketten werden spullen ingezameld bij Albert Heijn in Enkhuizen en Hoorn, Spar Amsen in Hoogwoud en DekaMarkt in Obdam. Dit leverde honderd kratten vol boodschappen op. Ook werd ingezameld bij drie basisscholen, vijf kinderdagverblijven en vier woonadressen. Ook bedrijven steunden de actie. Agrofocus en Leeghwater Houtbereiding deden dit met geld. Bakkerij Braas uit Obdam gaf 300 kerststollen.

De actie wordt in 2017 voortgezet. Wie wil helpen mag geld storten op 1173.37.366 tnv Stichting Kerstactie Westfriesland te Opmeer.