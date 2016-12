Galerie op Klooster in Enkhuizen blijft behouden

Foto Theo Groot Jaap en Barbara Moody met hun eigen werk in de galerie.

ENKHUIZEN - Barbara Moody (55) begint in Enkhuizen een galerie in het pand waar tot voor kort Han Sterk exposities organiseerde. Ook wil ze cursussen geven en een soort open atelier bieden aan belangstellenden. „De vorm moeten we nog even uitdenken, maar het wordt iets met niet te veel regeltjes. Mensen moeten hier terechtkunnen als ze er zin in hebben en inspiratie”, vertelt Barbara, die het pand in het Klooster eind oktober heeft gekocht.

Door Theo Groot - 27-12-2016, 20:12 (Update 27-12-2016, 20:12)

Ze woont er samen met haar vader Jaap van 92. Hij zit bovenin, Barbara op de tussenverdieping. Beneden moet de galerie komen met een deel atelier.

„Hier kan ik lekker werken, in het licht van het raam. In de rest van de ruimte komen schilderijen van mij en mijn vader, maar als andere kunstenaars ook willen exposeren kan dat. We zijn heel gemakkelijk. Iedereen kan straks ook gewoon binnen lopen.”

Vernieuwd

Maar voorlopig nog even niet. Ze wilde eigenlijk al begin december open gaan, maar alle elektrische leidingen in het gebouw moeten vernieuwd worden. Het was eerder van aannemingsbedrijf Gebr. De Graaf en voor Han Sterk er in kwam was het nog een toonzaal van bedden. Mogelijk wordt nu in januari de eerste expositie gehouden. Het aanbod van expositieruimte in Enkhuizen is behoorlijk afgenomen toen Sterk stopte en ook De Twee Wezen moest sluiten.

Jaap Moody volgde in de oorlogsjaren de kunstacademie in Den Haag in de richting binnenhuisarchitectuur. Hij ging ook aan het werk als interieuradviseur en zelfs als boekhouder, maar volgde uiteindelijk toch zijn gevoel om te schilderen.

„Ik was ondertussen getrouwd en we hebben best wel armoede gekend toen.”

Tot hij ontdekte dat hij heel bedreven was in de handel van schilderijen. Hij liet door anderen schilderijen vervaardigen die hij heel succesvol wist te verkopen. Sinds 1988 deed hij dat vanuit België, net over de grens.

Kerncentrales

Barbara kreeg het artistieke van hem mee en met zijn aanwijzingen ontwikkelde zij zich. Ze vertrok 22 jaar geleden naar Frankrijk en woonde tussen Lyon en Grenoble. Zeven jaar geleden overleed haar man en sindsdien weerhield alleen haar dochter haar ervan om terug te keren naar Nederland.

„Ik raakte betrokken bij Greenpeace en acties tegen kerncentrales en daar hebben ze er veel van in Frankrijk. Ik voelde steeds meer dat het er niet meer klopte en nu mijn dochter twintig is en studeert in Marseille, ben ik weer terug gegaan naar Nederland.”

Buitenkansje

Het pand in het Klooster en de plaats Enkhuizen noemt ze een buitenkansje. „Ik ging er altijd op uit om buiten te schilderen, vader werkt liever binnen. Maar we zijn van plan heel veel van Enkhuizen te schilderen. Het is prachtig hier.”

In Frankrijk kwamen er vooral de laatste tijd veel ecologische motieven terug in haar schilderijen, als bijvoorbeeld fabrieksschoorstenen en verontreinigde vis.

Jaap woont nu vier weken in Enkhuizen en is begonnen om de laatste hand te leggen aan al de schilderijen die hij heeft meegenomen.