Waterplanten zijn welkom in Aartswoud en omstreken

Foto Bart Homburg Minister Schultz van Haegen in een maaiboot van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hier in de buurt van Schermerhorn.

HOORN - De tijd van rigoureus alle begroeiing uit de sloten maaien, is voorbij. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heet waterplanten ook voorzichtig welkom. Want het zoeken is naar de breekbare balans tussen een goede waterloop en een sloot met een gezond leefklimaat.

Door Martin Mengerm.menger@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 20:30 (Update 27-12-2016, 20:30)

Deze zomer kwam de klacht dat in sommige zijsloten van de vaarroute achter Aartswoud het plantje waternavel zelfs het langsvaren in een kano onmogelijk maakte. Weliswaar werden net de hoofdwaterlopen schoongeveegd met een maaiboot, maar de zijsloten bleven buiten beeld....