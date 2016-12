Nieuwjaarsduik Bovenkarspel tegen kanker

BOVENKARSPEL - Voor de zesde keer klinkt zondag 1 januari om 14 uur het startschot voor de Nieuwjaarsduik in het Streekbos te Bovenkarspel. De duikers trotseren niet alleen het koude water, maar zamelen met hun actie ook geld in voor de strijd tegen kanker.

Door Cees Beemster - 27-12-2016, 22:05 (Update 27-12-2016, 22:11)

Deelnemers aan de Nieuwjaarsduik in het Streekbos kunnen zich op 1 januari vanaf 13 uur ter plaatse inschrijven. Tineke Schaper van Health & Sport Instituut Schaper zorgt voor de warming-up, en DJ Oscar Lumi regelt de muzikale begeleiding. De vrijwilligers van Reddingsbrigade de Streek zijn aanwezig voor de veiligheid.

Wandelevenement

De organisatie, onder leiding van Marco Nooder van restaurant IJgenweis in het Streekbos, heeft besloten om met de duik dit jaar SamenLoop voor Hoop West-Friesland te ondersteunen. Dit is een 24-uurs wandelevenement op 17 en 18 juni 2017 in het Streekbos.

Al het ingezamelde geld van de wandeltocht gaat naar KWF Kankerbestrijding. Ook het Inloophuis Medemblik en het Inloophuis Pisa krijgen een deel van de opbrengst.

Deelname aan de Nieuwjaarsduik kost vijf euro per persoon. Daarvoor krijgt men een kop warme erwtensoep, een Unox-muts, en warme chocomel.

Wie het koude water niet in wil, is ook welkom om de duikers aan te moedigen.

Meer informatie is telefonisch verkrijgbaar via het nummer 0228-745002, via de website www.ijgenweisstreekbos.nl of op de Facebook-pagina.