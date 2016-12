Hoornse redders voortaan als één club het water op

Foto Holland Media Combinatie Jasper den Oudendammer en Vincent Tigchelaar op de reddingsboot Hayo van Notwin.

HOORN - Reddingbrigade Notwin is voortaan de enige organisatie die jaarrond vanuit Hoorn watersporters op het Markermeer redt. Het Reddingsstation Hoorn is opgegaan in Notwin. „We zijn nu één club, één aanspreekpunt voor andere hulpdiensten en de gemeente”, zegt Vincent Tigchelaar. „Dit is efficiënter en duidelijker voor iedereen.”

Dat de naam Notwin blijft bestaan is logisch. Notwin bestaat als vereniging al sinds begin jaren zeventig, terwijl het Reddingstation Hoorn pas enkele jaren geleden werd opgericht.

Zwemmend redden

Leden van Notwin leren in zwembad de Waterhoorn zichzelf en anderen zwemmend te redden. „Later kwam daar ook varend redden bij”, vertelt Tigchelaar (31). „Het eerste vletje, genaamd Padde, hebben we nog steeds.”

Notwin kreeg de taak om evenementen op het water, zoals zwemwedstrijden en de jaarlijkse Sinterklaasintocht te ondersteunen. Het aantal trainings- en uitrukboten werd uitgebreid tot vier. Daarmee wordt zomers gepatrouilleerd op het Markermeer om pleziervaarders te helpen.

Uitrukken

Met de reddingsboot Hayo, die de gemeente van de KNRM voor Notwin huurt, werd tot voor kort alleen tijdens weekeinden uitgerukt voor noodgevallen. Doordeweeks deed het Reddingsstation Hoorn dit. „Deze Search and Rescue-taak ligt nu helemaal bij Notwin”, legt Tigchelaar uit. „Samen met de brandweer van Hoorn richtten we in 2013 een apart reddingsstation onder de vlag van de gemeente op voor deze taak doordeweeks. De brandweer werd toen een regionale organisatie en ging dit niet doen. Bij Notwin hadden we hiervoor toen te weinig opstappers. En we hadden een nieuwe reddingsboot nodig, ter vervanging van de oude Hayo.” Het samengaan van beide clubs nu betekent dat er totaal vijf reddings- en trainingsboten in de Grashaven liggen. En dat er meer redders zijn die kunnen worden opgepiept, zoals Jasper den Oudendammer (21). „De actie trekt me”, zegt hij „Dat je ’s nachts uit je bed wordt getrommeld om op het Markermeer iemand te helpen met hartproblemen.”

Kustwacht

Den Oudendammer is de jongste van de ploeg die jaarlijks veertig tot vijftig keer uitrukt. „We varen zo ver als de Kustwacht ons nodig heeft”, zegt Tigchelaar. „Globaal tussen Warder en Schellinkhout, maar ook wel eens verder. Lelystad heeft sinds 2013 gelukkig ook een reddingstation.”

De komst van de witte vloot met veelal oudere toeristen naar Hoorn levert Notwin de laatste jaren extra werk op. „Deze mensen hebben nu eenmaal vaker last van beroertes en benauwdheid. Wij varen dan uit. Maar ook in de havens hier helpen wij als de ambulancedienst niet makkelijk bij mensen op een boot kan komen. En je houdt altijd mensen die het water op gaan met slecht onderhouden boten.”

Nieuwe leden, zeker voor de doordeweekse uitruk, blijven welkom. Net als een sponsor om een trainingsboot te vervangen. Tigchelaar: „Daarvoor sparen we zelf ook al geld dat we krijgen voor hulp bij evenementen.”