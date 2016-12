Plan Toren Hoorn krijgt 200 woningen

HOORN - Scholtens Projecten mag het nieuw te bouwen appartementencomplex Toren tussen het Horizon College en de Provincialeweg in Hoorn vijf meter hoger maken dan aanvankelijk het plan was. Dat betekent dat het aantal woningen in dit plan toeneemt van circa 150 naar 200.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 14:49 (Update 27-12-2016, 14:49)

Daarmee wordt de torenflat niet het allerhoogste gebouw van Hoorn. Het hotel van Van der Valk is nog een meter hoger en het puntje van de Grote Kerk reikt zelfs tot 60 meter.

