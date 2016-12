Vandalen spuiten gestolen verf op auto’s in Hoorn

HOORN - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag op de Veranda en omgeving in Hoorn zeker vijftien auto’s en twee gevels van woningen met verf bespoten. De verfbus waarmee dit gebeurd is, hebben de daders vermoedelijk uit een geparkeerde bus in dezelfde buurt gestolen.

Door Cees Beemster - 27-12-2016, 13:58 (Update 27-12-2016, 15:30)

,,Bij mij hebben ze twee auto’s te pakken gehad’’, vertelt Eric Greuter van de Veranda. ,,Op de deuren aan de bestuurderskant was de letter S gespoten.” Ook op de motorkap en bestuurdersdeur van andere auto’s...