Gewonde bij botsing op De Strip in Zwaag

Foto’s: Fabian Zee/DNP.NU Bekijk Fotoserie

ZWAAG - Bij een aanrijding op de kruising van De Strip en de Westfrisiaweg (N302) in Zwaag is dinsdagochtend een gewonde gevallen.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 7:18 (Update 27-12-2016, 7:18)

Een vrachtwagen botste rond kwart over vijf op de kruising op een personenauto. Deze auto raakte zwaar beschadigd.

De verkeersongevallenanalisten van de politie doen onderzoek.

De weg was afgesloten. Omrijden kon via Nibbixwoud. Inmiddels is de weg weer vrij.