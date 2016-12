Mike speelt glansrol in Lambertuskerk De Weere

Foto Marcel Rob

DE WEERE - De piepjonge Mike Langereis heeft zondag in de Lambertuskerk in De Weere een glansrol vervuld tijdens het ’kindje wiegen’.

Hij trok de aandacht als kindje Jezus, terwijl Liam Doyle (L) als Jozef en Laura van der Gracht als Maria ook in de levende kerststal hun aandeel leverden.

In een volle kerk was vanwege het jaarthema ’Beestenboel’ een mooie kerststal ingericht, compleet met stro, een shetlandpony (in de rol van ezel) en enkele geiten.

Zo klonk in het dorpje De Weere de echo van een geboorte die ruim tweeduizend jaar in Betlehem werd aangekondig.