Belgisch winkelconcept Friday weg uit Noord-Holland

HOORN - Meer dan twintig winkels van het Belgische merk Friday worden de komende week in Noord-Holland gesloten. Daarmee vertrekt opnieuw een winkelketen uit het Hoornse winkelrondje.

Door Ronneke van der Genugten - 27-12-2016, 7:26 (Update 27-12-2016, 8:10)

Friday is in Hoorn gevestigd op het Grote Noord.

Krap een jaar geleden werd bekend gemaakt dat winkelketen Superstar plaats ging maken voor het Belgische merk. Helaas is het concept waar ze in het zuiden van ons land en in België erg enthousiast over zijn, in Noord-Holland niet aangeslagen.

Op de Grote Noord in Hoorn werd afgelopen...