Andijker gezin beleeft bijzondere kerst na afbranden stolpboerderij

Foto Henk de Weerd Marga de Haas bij de foto’s die nog gered konden worden. Inzet: vlammen laaien hoog op, zaterdagochtend.

ANDIJK - Marga de Haas kan er nog niet over uit: ze is alles kwijt. Zaterdagochtend ging de oude stolp aan de Rikkert in Andijk in vlammen op. Daarna kwam een spontane hulpactie op gang. In het tijdelijke onderkomen bij de buurvrouw, stapelen de spullen zich op.

Door Martin Menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl - 26-12-2016, 20:24 (Update 26-12-2016, 21:50)

En juist dat zorgt ervoor dat Marga, haar vriend en haar zoon tegelijk ook weer ’rijk’ zijn. ,,Het is in ieder geval een hele speciale kerst voor ons geworden”, vertelt ze twee dagen na de...