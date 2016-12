Parkeerplaats Hoorn even een wintercamping

Foto: Martin Menger

HOORN - De parkeerplaats aan de Lambert Meliszweg in Hoorn lijkt maandag even te zijn veranderd in een camping.

Door Martin Menger - 26-12-2016, 16:51 (Update 26-12-2016, 16:51)

Maar er is geen sprake van een aanval van illegale kampeerdrift: dit is de plek waar alle artiesten van het wintercircus Arlette Hanson de kampeerwagens en caravans keurig hebben aangesloten op bhet lichtnet.

De reden? Die ligt aan de andere kant van de Westerdijk. Daar staat de schouwburg Het park en dat is waar het hooggeëerd publiek vandaag nog wordt vermaakt met een wel zeer speciale show.