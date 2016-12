Meiden lakken voor Serious Request

ZWAAGDIJK-OOST - De vriendinnen Roxan en Kessi Hagemijer en Anouk en Tessa Jonkman hebben zich heel goed ingezet voor de inzamelingsactie Serious Request. Ze hebben zaterdag geld ingezameld voor het Glazen huis door nagels te lakken.

Door Martin Menger - 25-12-2016, 17:17 (Update 25-12-2016, 17:17)

Bij de Jumbo-supermarkt in Zwaagdijk-Oost is het geld dat ze hebben opgehaald door het eigen personeel verdubbeld. Dit leverde in totaal het mooie bedrag op van 350 euro. De meiden hebben bij de Spar in Midwoud ook nog 100 euro opgehaald. In beide supermarkten werden de meiden met open armen ontvangen.