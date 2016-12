Gewonde vrouw aangetroffen onder aan Zuiderdijk Venhuizen

DNP.NU/Fabian Zee Bekijk Fotoserie

VENHUIZEN - Een vrouw is zondagmiddag gewond aangetroffen in het gras van de dijk ter hoogte van de Oostergouw in Venhuizen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrouw reed met haar bromfiets over de dijk, toen ze vermoedelijk van de weg raakte. Ze werd aangetroffen onder aan de dijk, bij de waterkant. Het is niet bekend hoe dat precies gebeurde. Een traumahelikopter, twee ambulances én een hoogwerker van de brandweer rukten uit om hulp te verlenen.

Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. De dijk was tijdens het incident afgesloten voor verkeer.