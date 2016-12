Zelfs aartsvrek Scrooge heeft een kusje over voor Layla

HOORN - Kerst, dat blijft in het Westfries Museum de laatste jaren in de eerste plaats het verhaal van Scrooge.

Door Van onze verslaggever - 25-12-2016, 11:19 (Update 25-12-2016, 11:19)

De Hoornse acteur Frederik de Groot vertelt deze dagen in de Schutterzijzaal over het thema van inkeer, vrede en welbehagen. Dit is de intieme, eenpersoons versie. Waarbij de aartsvrek Scrooge zo in zijn rol opgaat dat hij af en toe zelfs het publiek in deze intieme voorstelling erbij betrekt. Of op schoot trekt, zoals letterlijk het geval na het giecheltje van Laylia Dekker (8) uit Zwaag. Wie dat nog wil meemaken, kan alleen nog (wel reserveren!) vandaag terecht.