Brand in Andijk vermoedelijk ontstaan door kortsluiting

ANDIJK - Een felle brand heeft in twee etappes de oude stolp van de familie De Haas aan de Rikkert in Andijk verwoest. Zaterdagochtend vroeg brak de brand uit, maar nadat de brandweer aanvankelijk de zakken onder controle had, bleek smeulend vuur onder het rieten dak toch fataal voor de stolp.

Door Martin Menger - 24-12-2016, 12:16 (Update 24-12-2016, 16:51)

Voor Wouter de Haas voltrok zich niet alleen het drama dat het ouderlijk huis in een vlammenzee veranderde: hij had op de zolder van de stolp een eigen verzameling reptielen. Zijn pogingen om de beesten nog te redden, bleken vergeefs. De brand werd even na vijf uur ontdekt door Wouter zelf. Die zorgde er in de eerste plaats voor dat zijn broer en moeder snel werden gewekt en zich in veiligheid konden brengen. Daarna was de brandweer er snel bij. ,,Ik begrijp er niks van”, vertelt hij terwijl de vlammenzee steeds hoger oplaait. ,,Eerst zeiden ze me dat de brand onder controle was. En toen gebeurde dit.“

Terwijl het vervreemdende geluid van vallende dakpannen boven het gebulder en gekraak van de vuurzee uit komt, rest de familie De Haas en de toegestroomde Andijkers niets anders dan toe te kijken hoe de brandweer zich op de stallen en loods naast de stolp concentreert. Weliswaar wordt ook vanaf de hoogwerker geblust, maar al snel is duidelijk dat de oude boerderij reddeloos is. De stolp hoorde bij het loonbedrijf K. de Haas en zn. Omdat een deel van de loodsen een asbest dak heeft, verschoof de aandacht van de brandweer naar die gebouwen.

Foto: Martin Menger

De Haas had nog gehoopt dat de brand even na vijf uur ’s morgens beperkt zou blijven tot de bovenverdieping. Dat bleek achteraf onmogelijk, aldus woordvoerder Carla Nijsten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het vermoeden bij de brandweer is dat de brand is ontstaan door kortsluiting bij de reptielenverblijven. Enkele brandweermannen zijn nog met perslucht de stolp in gegaan, en probeerden in de woonverblijven de brand onder controle te krijgen. Dat leek te gaan lukken, totdat duidelijk werd dat het vuur zich ook al had verspreid in het oude riet onder de dakpannen. Nijsten: ,,Vanaf dat moment werd het een hele lastige zaak. Want dan probeert de brandweer snel uit te zoeken waar de brandhaarden precies zijn. Voordat dit mogelijk was, was de brand al weer te ver heen.”

De vuurbelasting, zoals de brandweer dat noemt, was mede zo groot omdat het rieten dak als een soort fakkel fungeerde. Vanaf dat moment laaiden de vlammen tientallen meters hoog op. Vanwege de rondvliegende vonken werd daarna de brandweer ingezet om andere woonhuizen te beschermen.

Hulpactie

Inmiddels in in het dorp Andijk een hulpactie op gang gekomen: buren hebben een oproep gedaan in het dorp om in ieder geval de eerste nood te verhelpen, aangezien het gezin van Martha de Haas nu alles kwijt is. Dat heeft er al voor gezorgd dat het gezin andere woonruimte heeft gekregen. Onmiddellijk reageerden dorpsgenoten met noodzakelijke spullen en zelfs brokken voor de honden. Want zoals wel vaker is gebeurd, regelen de Andijkers dat zelf tamelijk doeltreffend. In ieder geval laten de initiatiefnemers via Facebook weten dat er al vijf kerststollen zijn afgeleverd. ,,Dat is wel genoeg”.