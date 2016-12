Gereedschap gestolen uit bedrijfsbus in Berkhout

BERKHOUT - Een bedrijfsbus die geparkeerd stond aan de Schuitenmaker in Berkhout is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1 uur opengebroken.

Uit de bus werd onder meer gereedschap gestolen.

De buren van de eigenaar van de bus werden wakker van hun hond die aansloeg. Toen de melder ging kijken, stond de achterdeur van de bus open. De politie werd direct gebeld.

Er werd niemand meer aangetroffen. Getuigen of mensen met informatie, wordt verzocht de politie te bellen.