Vier keer per jaar is in Hoorn tienermoeder dakloos

Foto Henk de Weerd Naomi (l) en Ferdinand hebben een zonniger toekomst, mede dankzij Amber Ravestijn en Tanja Corba (r).

HOORN - In het eerste kwartaal van 2017 komen in de Hoornse wijk Kersenboogerd twee huurhuizen beschikbaar die gaan fungeren als doorstroomwoningen voor tienermoeders. De huisvesting moet een eind maken aan de situatie dat tieners met kinderen in de crisisopvang belanden of zelfs op straat komen te staan. Dat komt in Hoorn gemiddeld vier keer per jaar voor.

Door Eric Molenaar - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 9:46)

De ’tienermoederhuizen’ maken deel uit van een project waarbij negen meiden door vrijwilligers worden geholpen om te bouwen aan een betere toekomst voor hun...