Verdeelde reacties op verbod bussen Hoorn

archieffoto Miranda Huibers Wachtende touringcars op het Visserseiland.

HOORN - De gemeente Hoorn werkt een plan uit voor alternatief vervoer tussen de rivercruiseschepen en de touringcars die niet meer de binnenstad in mogen en wil daar eventueel aan meebetalen. Dat blijkt uit een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad over de aanpak van overlast van de riviercruisevaart. In de stad wordt verdeeld gereageerd.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 22-12-2016, 17:40 (Update 22-12-2016, 17:59)

