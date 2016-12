Hoorn, Medemblik en Enkhuizen bij ’leukste uitjes’

Foto Holland Media Combinatie Het complex van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

HOORN - De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is voor het eerst sinds jaren weer genomineerd voor de ’leukste uitjes van Noord-Holland’ van de ANWB.

Door Van onze verslaggever - 22-12-2016, 16:32 (Update 22-12-2016, 17:45)

In de lijst ook het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland, die in eerdere jaren ook al genomineerd werden. Het Zuiderzeemuseum werd ook al verschillende keren tot het leukste uitje verkozen. Dit jaar werd dat het dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna. De Apenheul in Apeldoorn werd het ‘Leukste uitje van Nederland’.

Tien attracties zijn in de race voor de titel ‘Leukste uitje van Noord-Holland 2017’, die voor de zevende keer wordt gehouden. Tijdens de ANWB-verkiezing voor het leukste uitje brachten ANWB-leden in totaal 50.000 stemmen uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel voor de landelijke als provinciale verkiezing.

Wie de winnaars zijn wordt bekend gemaakt op dinsdag 10 januari 2017 tijdens een bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht. Naast de West-Friese attracties dingen onder meer ook het Marinemuseum in Den Helder, Linnaeushof in Bennebroek en Museum Broeker Veiling in Broek Op Langedijk mee naar de prijs.

Voor de landelijke verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ nomineerde de ANWB 28 uitjes. Het Rijksmuseum Amsterdam, NEMO Science Museum, De Keukenhof, Artis, Van Goghmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam en het Amsterdam Museum dingen mee. De verkiezing van het ‘Leukste uitje’ is onderdeel van het Land van ANWB. Op www.landvananwb.nl zijn duizenden dagjes uit te vinden.