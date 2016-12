Vrees voor vrachtautofuik in Medemblik

MEDEMBLIK - Ondernemers van de Oosterhaven in Medemblik maken zich zorgen over de bevoorrading van hun bedrijven. Trucks met oplegger lopen straks vast in het smalle straatje het Koningshof, als daar een extra parkeerplaats wordt aangelegd, zo vrezen zij.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 22-12-2016, 16:20 (Update 22-12-2016, 16:20)

De Oosterhaven wordt bevoorraad via het Gedempt Achterom. Vrachtauto’s rijden via het Koningshof en de Oude Haven de stad weer uit. Na de kerstvakantie starten werkzaamheden in het Koningshof, waarbij er een extra parkeerplaats komt, precies op een plek waar vrachtwagens moeten uitzwenken...