Hoornaars in volledige afzondering vast in drugszaak

EEMNES/HOORN - Een man en een vrouw uit Hoorn, woonachtig in een luxueuze woonboerderij in Eemnes, zitten sinds half november vast - in volledige afzondering.

Door Henk Runhaar - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 7:00)

Niemand weet precies waarvoor het stel vastzit. Ook niet, of misschien juist niet, degenen die het dichtst bij de verdachten staan. Het enige dat politie en openbaar ministerie kwijt willen, is dat het gaat om ’strafbare feiten op het gebied van drugs’. Inmiddels is er via strafadvocaat Arjan Syrier wel sporadisch contact met het duo. Dat leidde...