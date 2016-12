Zuiderzeemuseum koopt 19e-eeuws werk

Afbeelding Zuiderzeemuseum Het schilderij.

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft onlangs het 19-eeuwse schilderij ’Zondagmorgen in Monnickendam’ van de schilder Mari ten Kate (1831-1910) aan de collectie toegevoegd.

Door Paul Gutter - 22-12-2016, 15:58 (Update 22-12-2016, 15:58)

Het werk werd gekocht bij veilinghuis Christie’s en toont een zondagse kerkgang met kerkgangers gekleed in kleurrijke streekdracht van het Zuiderzee-eiland Marken. Het stuk heeft een 19e-eeuwse verenlijst en verkeert in originele en uitstekende staat. Het Zuiderzeemuseum heeft nu drie Marker tafereeltjes van Ten Kate in bezit en een van zijn broer Herman Frederik Carel ten Kate, die ook een bekend schilder was.

Conservator André Groeneveld: ,,Ontzettend bijzonder dat na 115 jaar in bezit te zijn geweest van één familie, het Zuiderzeemuseum nu de tweede eigenaar van het schilderij is geworden. Het schilderij geeft samen met de Marker kledingstukken in onze collectie een beter beeld van hoe de stukken vroeger werden gedragen.”