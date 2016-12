Enkhuizer met geweld beroofd van portemonnee

ENKHUIZEN - Een 20-jarige Enkhuizer is in de nacht van woensdag op donderdag beroofd in zijn woonplaats. Hij werd daarbij ook mishandeld.

Omstreeks 00.45 uur liep het slachtoffer via de Westerstraat, door een steegje naar de Clarissenplaats. Hier passeerde hij drie mannen, die bij de Deen-supermarkt stonden. Bij de kruising met de Driebanen werd het slachtoffer plotseling tegen de grond geduwd. Vervolgens werd hij door een van de mannen hard in zijn buik en op zijn ribben gestompt. De straatrover doorzocht vervolgens de kleding van het slachtoffer, waarna hij er met de portemonnee van het slachtoffer vandoor ging. Tijdens de straatroof hielde de twee andere mannen zich afzijdig.

De verdachten renden weg richting de Vijzelstraat, waar zij op fietsen stapten en verdwenen.

De politie heeft de volgende signalementen genoteerd:

Verdachte 1 is een blanke zongebruinde man met een slank postuur en een lengte van 1,90 meter. Hij had lang bruin haar tot op zijn schouders. Hij was tussen de 20 en 30 jaar oud en droeg een grijs/zwarte jas.

Verdachte 2 is eveneens een blanke zongebruinde man van 20 tot 30 jaar oud met een slank postuur en een lengte van ongeveer 1,95 meter. Hij had lichte baardgroei (stoppels). Deze verdachte droeg opvallend witte sportschoenen, een zwarte trainingsbroek, een donkere jas en een zwart nektasje.

Verdachte 3 was ook lang, met een lengte van bijna 2 meter. Hij had een normaal postuur en droeg een lichte jas over zwarte kleding.

De politie wil graag getuigen spreken of mensen die de mannen aan de hand van het signalement denken te kennen.

Het slachtoffer liet op Facebook weten geen ernstig letsel aan de beroving over te hebben gehouden, maar wel had hij pijnlijke ribben.