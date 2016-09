3D-apparaat voor borstonderzoek

Foto Westfriesgasthuis Het nieuwe mammografie-apparaat.

HOORN - Het Westfriesgasthuis heeft de nieuwe techniek voor borstonderzoek (mammografie) in gebruik genomen. Het apparaat geeft geen platte foto’s maar driedimensionaal beeld van de eventuele afwijkingen in de borst. Afwijkingen zijn daardoor beter zichtbaar.

Door Connie Vertegaal - 21-9-2016, 17:38 (Update 21-9-2016, 17:49)

Radioloog Steven Wolberink van het Westfriesgasthuis is zeer enthousiast over de 3D-mammografie. ,,Met dit apparaat zien wij afwijkingen die we bij de traditionele mammografie niet zouden zien. Dus dit apparaat zal absoluut levens redden. Al klinkt dat dramatischer dan het is, want borstkanker heeft gelukkig een goede kans op genezing.’’

Het apparaat fotografeert de borst in dunnen plakjes van een millimeter. Dat levert dan een driedimensionaal beeld op. Dit is vergelijkbaar met een CT-scan. In het Hoornse ziekenhuis krijgen dagelijks tussen de 30 en 40 vrouwen (en een enkele keer ook een man) een borstonderzoek. Er is één apparaat voor 3D-mammografie aangeschaft. ,,We hadden ook één oud apparaat, meer hebben we niet nodig’’, zegt Wolberink.

Zijn er afwijkingen te zien, dan volgt een echo-onderzoek. Ook dat is een 3D-onderzoek. ,,De 3D-mammografie hebben heel veel ziekenhuizen al. Met de 3D-echografie bij borstonderzoek lopen we erg voorop’’, zegt Wolberink. ,,Die apparatuur is er nog maar op zeven plekken in het land.’’

Het maken van een 3D-foto van de borsten gaat met röntgenstraling. De blootstelling daarvan is met het nieuwe apparaat iets lager dan met het oude apparaat, maar veel scheelt dat niet. ,,Er zijn soms dames die angst hebben voor de straling en daarom borstonderzoek weigeren. Dat respecteren wij natuurlijk, maar de blootstelling aan straling is verwaarloosbaar klein. Ook in het luchtruim wordt je aan deze straling blootgesteld. Met een vliegreisje naar Spanje heb je al meer straling te pakken.’’

Ook het platdrukken van de borsten blijft nodig bij de 3D-mammografie. Dat vinden vrouwen soms pijnlijk. ,,Dat blijft helaas nodig om de borst zo goed mogelijk in beeld te krijgen’’, zegt Wolberink.

Erfelijk belast

De nieuwe techniek is niet alleen bruikbaar voor patiënten die zelf een knobbeltje in de borst hebben gevoeld. Ook vrouwen die erfelijk zijn belast met een verhoogde kans op borstkanker en vrouwen die onder controle zijn na een operatie worden met het nieuwe apparaat onderzocht. Volgens Wolberink gaat het bevolkingsonderzoek voor borstkanker ook over op de nieuwe 3D-techniek.