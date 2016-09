Speeldag Hoorn wordt wegsleepdag

Foto Theo Groot Speeldag NL, afgelopen zondag.

HOORN - Bewoners van het Munnickenveld en omgeving in Hoorn werden afgelopen zondag tijdens Speeldag NL geconfronteerd met weggesleepte auto’s. Terwijl ze op een plek stonden die hen in een brief van de organisatie als alternatief was geboden.

Door Jaap Stiemer - 21-9-2016, 20:35 (Update 21-9-2016, 20:35)

Officieel is het zo dat sinds 1 september in Hoorn de kosten van het wegslepen worden verhaald op de foutparkeerder. De weggesleepte auto moet worden opgehaald bij bergingsbedrijf Boots in Hem, tegen betaling van 225 euro.

Bij het opbouwen van de attracties van het kinderevenement...