Leegloop vrijwilligers treft de Bonte Piet

Foto Henk de Weerd Vrijwilligers laten een aangesterkte buizerd vrij. Marije de Heer (midden): ,,Wie komt ons versterken?”

MIDWOUD - Het hoort erbij, maar het is altijd even slikken. Franka, een van de baby-egels die bij De Bonte Piet in Midwoud worden opgevangen, ligt plotseling dood in haar hokje. Marije de Heer weet dat het kan gebeuren. ,,Maar dit wil je natuurlijk niet. Pfff. Ik zeg altijd, ik heb de mooiste rotbaan die er is.’’

Door Connie Vertegaal - 21-9-2016, 17:31 (Update 21-9-2016, 17:36)

Zorgen heeft Marije niet alleen over de kwetsbare baby-egeltjes, die bij de Bonte Piet zijn binnengebracht. De dierenopvang heeft dringend versterking nodig. Tien belangrijke vrijwilligers...