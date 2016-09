Flitsende start onder LED-lampen

Foto Henk de Weerd Ronald Hand van de Proeftuin Zwaagdijk toont de proefopstelling van kweekmethoden op LED-verlichting.

ZWAAGDIJK-OOST - Minuscule plantjes in piepschuim kratten onder plastic, onder felrode lampen.

Door Coen van de Luytgaarden - 21-9-2016, 16:56 (Update 21-9-2016, 16:56)

Dat oogt niet alleen futuristisch maar doet ook pijn aan je ogen. ,,Als je straks buiten stapt, ziet alles eventjes groen’’, waarschuwt Ronald Hand. In de afgesloten ruimte van de LED-cel op de Proeftuin Zwaagdijk geeft hij een korte impressie van de demonstratie die bezoekers volgende week te wachten staat tijdens de manifestatie Seed meets Technology. Teelt met LED-verlichting zonder daglicht is na teelt op uitsluitend water de volgende stap. Hand: ,,Door deze toepassing kun je het proces beter beheersen. Ook de hoeveelheid licht kun je nu kunstmatig beïnvloeden. In feite bepaal je zelf het dag en nachtritme. Daarmee kun je ook de groei van planten zelf aansturen. Uit onderzoek blijkt onder meer dat je de hoeveelheid wortels kunt beïnvloeden met bepaalde kleuren licht.’’

Seed meets Technology is aan de derde editie toe en de belangstelling neemt met het jaar toe. De vakbeurs wordt samen met Incotec, Seed Processing Holland en Leba georganiseerd. Zowel het aantal deelnemers als de belangstelling van bezoekers stijgt, zegt Hand. ,,Ik heb hier een lijst en daarop staan landen als Israël, Hongarije, de Verenigde Staten. Alleen al bij Seed meets Technology verwachten we minstens vijftienhonderd belangstellenden. Maar over het totaal zullen dat er zeker vijfduizend zijn. Onder de bezoekers zijn zaadtechnologen, grote telers en wederverkopers van zaden nationaal en internationaal. Alle hotelbedden in de regio zijn reeds gereserveerd. Dus het is ook nog eens goed voor de regionale economie.’’ Andere bedrijven die open huis houden in de Seed Valley regio zijn onder andere: Bejo Zaden, Hazera, Syngenta, Pop Vriend Seeds en Sakata. Dat zijn grote spelers in de wereld van zaadveredeling die steeds meer investeert in de kwaliteitsverbetering van zaden. Dat varieert het selecteren, schonen en tellen tot het zogeheten pilleren. Bij dat laatste schaven zaadbedrijven dusdanig aan de vorm van het zaadje ’dat de scherpe kantjes er vanaf gaan’. In een van de proefopstellingen volgende week tonen zaadbedrijven hoe zij zaadjes ’coaten’. Elk zaadje krijgt een apart laagje mee waarmee zij de groei stimuleren of het kiemplantje weerbaarder maken. ,,Uiteindelijk begint alles met het zaadje. Dat bepaalt het resultaat, dus als je ervoor zorgt dat ze een goede start maken, vergroot je ook de kans op succes. Wat hier in deze streek gebeurt, is mede bepalend voor het oplossen van de wereldvoedselproblemen. Dat klinkt wat hoogdravend maar het is wel zo. Zeker zestig procent van het zaad komt van hieruit op de wereldmarkt. Daarnaast zijn we als zadensector ook een belangrijke werkgever in West-Friesland en zakelijk partner van toeleveringsbedrijven.’’ Meer info: www.seedmeetstechnology.com