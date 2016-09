Enkhuizers klagen over de falende onkruidbestrijding

ENKHUIZEN - Inwoners van Enkhuizen klagen steen en been over hardnekkige onkruidgroei in de stad.

Door Coen van de Luytgaarden - 21-9-2016, 16:52 (Update 21-9-2016, 16:52)

De bestrijding ervan faalt omdat nieuwe methoden niet werken en door het groeizame zomerweer (regen en warmte) steken wilde planten steeds opnieuw de kop op.

Dat blijkt uit de ’Raadsbrief onkruidbestrijding op verhardingen’. Daarin legt burgemeester Jan Baas uit hoe de nieuwe aanpak werkt en waarom ’het beeld nog niet aan de verwachtingen voldoet’.

Met ingang van 1 april is het gebruik van chemische middelen verboden. Dientengevolge is Enkhuizen...