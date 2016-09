Na maaien toch overlast van waterplanten bij Hoorn

HOORN - Ondanks het maaien van in totaal 115 hectare waterplanten op zeven verschillende plekken in het Hoornsche Hop hebben veel recreanten overlast ervaren. Gemeenten en provincie vinden dat er meer moet gebeuren.

Door Van onze verslaggever - 21-9-2016, 16:31 (Update 21-9-2016, 16:31)

Inmiddels is al besloten ook in 2017 waterplanten te maaien. Hoorn, Edam-Volendam en Waterland en de provincie Noord-Holland doen dit om het gebied goed toegankelijk te houden voor de recreatievaart. Er waren dit jaar veel waterplanten. De groei werd bevorderd door de zachte winter en het natte voorjaar. Ook wordt het water van het Markermeer elk jaar helderder.

Bij het meldpunt voor overlast van waterplanten van de gemeente Hoorn kwamen dit vaarseizoen bijna 200 meldingen binnen.

Waterplanten - vooral fonteinkruid, dat tot het wateroppervlak groeit -zorgen voor overlast voor de recreatievaart. Ze kunnen in de schroef raken of komen vast te zitten aan de kiel. Ook zwemmers hebben er in toenemende mate last van.

Volgens wethouder Judith de Jong is gebleken dat de waterplantenvelden zich verder naar het oosten uitbreiden. ,,Wij willen samen dat er een structureel beheer van waterplanten komt en zijn hierover in gesprek met Rijkswaterstaat. Wij vinden dat die als beheerder van het gebied hier ook aan bij moet dragen.’