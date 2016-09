De Westfries start nieuw schaatsseizoen

Archieffoto Toon Steltenpool.

HOORN - Toon Steltenpool en Jaap van Diepen heten alle schaatsers persoonlijk welkom.

Door Coen van de Luytgaarden - 21-9-2016, 14:44 (Update 21-9-2016, 14:44)

Bij de ingang van kunstijsbaan De Westfries schudden zij op zaterdag 1 oktober eenieder persoonlijk de hand. Ten teken dat het schaatsseizoen 2016/2017 officieel is begonnen. Maar het is meer dan dat, zegt Toon Steltenpool.

,,Deze schaatsochtend is speciaal voor alle obligatiehouders. Zij hebben vanaf het eerste begin de stichting financieel gesteund die de ijsbaan tot stand heeft gebracht. Wij beschouwen dit als een ereplicht. Op deze manier willen we onze waardering tot uitdrukking brengen. Zolang Jaap en ik leven, willen we die traditie in stand houden.’’ Steltenpool en Van Diepen gelden als de grondleggers van de ijsbaan die op 1 oktober van 9.30 tot 11 uur wordt opengesteld voor obligatiehouders.

Hierna mag iedereen aansluiten en delen Steltenpool en Van Diepen consumptiebonnen uit. Ook dit is een belangrijke traditie. In het schaatscafé is er gelegenheid bij te praten over de afgelopen zomerperiode en vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. De Westfries treft nu voorbereidingen om de baan op orde te brengen. Meer info: www.ijsbaandewestfries.nl