Rampenoefening: Hoogheemraadschap simuleert vliegende storm en schade aan de dijk bij Andijk

Foto: Henk de Weerd Oefening bij de dijk.

ENKHUIZEN - ,,Andijk is behouden gebleven’’, stelde Marko Cortel dinsdagmiddag opgelucht vast. Kort ervoor beukte het water met winkracht acht tegen de dijk en sloegen de golven er zelfs overheen. Graspollen spoelden weg en diepe kuilen schuurden reeds uit. De dijk stond op ’springen’. Maar snel handelen door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voorkwam een catastrofe.

Door redactie - 21-9-2016, 11:19 (Update 21-9-2016, 11:51)

Zo spannend als deze rampenoefening klinkt, zo rustig ging het er gistermiddag in werkelijkheid aan toe, daar tussen Andijk en Enkhuizen. Alles werd zorgvuldig geënsceneerd en gesimuleerd. Maar de bedoeling was er niet minder om.

,,Als er werkelijk iets aan de hand is, moet iedereen weten wat hem of haar te doen staat. Dat hebben we geoefend. Dus er zijn daadwerkelijk materialen gehaald in het depot in Zwaagdijk om de dijk te repareren. Op de gehavende plekken zijn grote stukken zeil gelegd. Die moeten voorkomen dat de schade nog groter wordt. Zodra het weer rustiger wordt, kunnen we de daadwerkelijke reparatie zorgvuldig uitvoeren. Allemaal gesimuleerd maar wel belangrijk voor als zo’n situatie zich daadwerkelijk voordoet.’’

Ook zijn er dijkinspecties uitgevoerd volgens het systeem digi-spectie. Gebiedsbeheerders voerden visuele inspecties uit en gaven de gegevens via de smartphone door aan het hoofdkantoor. Ook dat verliep gesmeerd.